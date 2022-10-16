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Yağışlar geliyor: Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, ülke genelinde çok bulutlu hava etkili olurken Marmara, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak bekleniyor.

Gündem 16.10.2022, 11:32
Yağışlar geliyor: Yurdu etkisi altına alacak

Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında beklenen sağanağın, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın akşama kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa’nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege’de rüzgar yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege açıklarında ise rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden yine 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

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