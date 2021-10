WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim yok

Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da erişim sağlanamıyor. Instagram açılmak istendiğinde server hatası veriyor.

WhatsApp’a ise sistem bağlanamıyor. Facebook’ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor. Her üç uygulama da Facebook’a ait ve aynı altyapıyı paylaşıyor.

İnternet kullanıcıları, aynı çatı altında faaliyet gösteren WhatsApp, Facebook ve Instagram’a girmekte sorun yaşarken, dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden “downdetector.com” adlı internet sitesine kullanıcılar tarafından çok sayıda hata bildirimi gönderildi.

Siteye göre söz konusu platformlara Türkiye saatiyle 18.44 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor.

İlk bildirimlerin gelmesinden kısa bir süre sonra, #facebookdown hashtag’i Twitter’da trend oldu ve dünyanın farklı yerlerinden kullanıcılar bağlantı sorunları bildirdi.

WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM’DAN AÇIKLAMA

Yaşanan erişim sorunuyla ilgili WhatsApp’tan yapılan ilk açıklamada, “Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede güncelleyeceğiz. Sabrınız için teşekkürler!” denildi.

Çökmeyle ilgili Facebook ve Instagram’dan da açıklama geldi. Facebook, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” denildi.

Instagram da paylaştığı mesajda “Instagram ve arkadaşlar şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız” ifadelerine yer verildi.

BAKAN YARDIMCISI: SORUN GLOBAL

Yaşanan soruna ilişkin Facebook, Instagram ve WhatsApp’tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.