WhatsApp bizi gizlice dinliyor iddiası

Geçtiğimiz mayıs ayında bazı Android kullanıcıları WhatsApp’ın bir çağrıda olmadıkları ve sesli mesaj atmadıkları halde mikrofonu aktif olarak kullandığını tespit etti. Bunun bir hata mı olduğu yoksa WhatsApp’ın gizlice insanları dinleyip dinlemediği ise Google’a soruldu. Peki ilk açıklama içimizi ferahlatmaya yetecek mi yoksa uygulamayı silecek miyiz? İşte detaylar…

Uzun zamandır uygulamaların veya teknoloji üreticilerinin insanları gizlice dinlediği ve verilerini sattığı yönünde komplo teorilerinden hallice söylentiler duyuyoruz. Tabii bunun bir de yasal olarak yapıldığı, verilerimizin kişiselleştirilmiş reklam amacıyla paylaşıldığı hali var.

Fakat birçok kişi sıkça insanlarla konuştuğu bir şeyin reklamını gördüğünü dile getiriyor. Örneğin bilgisayarınızın başında otururken yanınızdaki kişiye kedi maması almak istediğinizi söylüyorsunuz ve birkaç dakika sonra girdiğiniz rastgele bir internet sitesinde mama reklamları karşınıza çıkıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte Google Chrome, iPhone kullanıcıları için çok daha ilgi çekici hâle gelmek istiyor.

Bu tip tesadüfi olduğuna inanması zor durumlar nedeniyle insanlar da gördükleri en ufak şeyde aşırı reaksiyon gösterdikleri davranışlar sergileyebiliyor. Bir benzeri geçtiğimiz ay WhatsApp nedeniyle gerçekleşti.

Bazı kullanıcılar, WhatsApp’ı o anda kullanmıyor olsa bile uygulamanın mikrofona eriştiğini gördüler. Bu durum kanıtlarıyla birlikte yayıldıktan sonra topluca uygulamayı silme kampanyalarının başladığını bile gördük.

Fakat Google tarafından bugün Android Developers Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım insanları rahatlattı. Söz konusu olayın gerçeği yansıtmadığı, Android’de meydana gelen bir hata nedeniyle yanlış raporlama yapıldığı söylendi.

Yani WhatsApp, gizlice telefonun mikrofonunu kullanarak bizi dinlemiyor. Fakat Android işletim sistemindeki bir hata, yanlış veri okuması nedeniyle uygulamanın dinlediğini sanarak bu yönde bir bildirimde bulunarak Android Gizlilik Panosu’nda hatalı gizlilik göstergeleri ve bildirimler üretiyor.

Dolayısıyla günün sonunda Google, WhatsApp’tan böyle bir karışıklığa neden olduğu için özür diledi ve basit bir güncelleme aracılığıyla sorunun çözüleceğini söyledi. Bu nedenle uygulamayı silmeyi düşünenler artık rahatlayabilir.

Kaynak: ShiftDelete