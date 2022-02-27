Vurulan gemi Boğaz'dan geçti
Ukrayna açıklarında füze isabet eden 229 metre uzunluğundaki kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Gündem 27.02.2022, 18:39
Ukrayna açıklarında füze isabet eden Japon firmaya ait "Namura Queen" adlı kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, 229 metre uzunluğunda 47 bin 167 groston ağırlığındaki Panama bandıralı gemi, saat 14.50'de İstanbul Boğazı'na kuzeyden giriş yaptı.
Gemi, yaklaşık 1,5 saat süren geçişin ardından hasar tespit çalışmaları için Yalova Limanı'na seyrine devam etti.
Kaynak: AA
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