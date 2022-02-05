Video nedeniyle görevden alınan Dilara öğretmenle ilgili yeni gelişme
Öğrenicisinin doğum gününü kutlayan ve bu videoyu sosyal medyadan yayınlayan Dilara öğretmenin işine son verilmişti. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
Gündem 05.02.2022, 12:27 05.02.2022, 12:35
Sosyal medya hesabında öğrencisinin doğum günü videosunu paylaşan Dilara öğretmenin videosu kısa sürede viral olmuş ve Türkiye geneli izleyenlerin kalbini ısıtmıştı.
Olay sonrası ise okul yönetiminden şoke eden bir karar gelmişti. Dilara öğretmen yayınladığı video nedeniyle görevden alınmıştı.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: BAŞKA BİR OKULDA GÖREVLENDİRMESİ PLANLANMIŞTIR
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Dilara Kuş adlı öğretmenin işine son verildiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında; "'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır" denildi.
6
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|24
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Kayserispor
|24
|34
|10. Gaziantep FK
|22
|32
|11. Sivasspor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Getafe
|23
|25
|15. Granada
|22
|24
|16. Elche
|22
|23
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|22
|11