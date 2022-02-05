Video nedeniyle görevden alınan Dilara öğretmenle ilgili yeni gelişme

Sosyal medya hesabında öğrencisinin doğum günü videosunu paylaşan Dilara öğretmenin videosu kısa sürede viral olmuş ve Türkiye geneli izleyenlerin kalbini ısıtmıştı.

Olay sonrası ise okul yönetiminden şoke eden bir karar gelmişti. Dilara öğretmen yayınladığı video nedeniyle görevden alınmıştı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: BAŞKA BİR OKULDA GÖREVLENDİRMESİ PLANLANMIŞTIR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Dilara Kuş adlı öğretmenin işine son verildiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında; "'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır" denildi.