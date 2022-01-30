Vatani görevini yaparken hayatını kaybeden asker dualarla uğurlandı
Ankara'da askerliğini yaparken rahatsızlanıp hayatını kaybeden er İsmail Güntekin, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Gündem 30.01.2022, 18:04
Ankara'da vatani görevini yaparken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren er İsmail Güntekin, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Güntekin'in (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, Pazarcık Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından töreninin yapılacağı Eğrice Mahallesi Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen törene, Güntekin'in babası Mehmet, annesi Elif, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İsmail Güntekin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Eğrice Mahallesi Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
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