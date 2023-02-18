"Vatandaşları güvenli yuvalarına yerleştirene kadar çalışacağız"

Bakan Murat Kurum, depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerin yaşayacağı geçici barınma alanlarını inceledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 13 gündür sahada çalışıldığını belirten Kurum, "Bu kapsamda, Gaziantep ilimizde arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarına yönelik, Gaziantep genelinde yaklaşık 25 bin çadır kurduk." dedi.

Konteyner kentler ve prefabrik evlerin, çelik konstrüksiyondan, yığma malzemelerden yapılan geçici yaşam alanlarının inşasını yürüttüklerini dile getiren Kurum, Gaziantep'te kullanılamaz durumdaki hükümet binasında da tadilat başlattıklarını, bir hafta, 10 gün içinde burada hizmet vermeye başlayacaklarını aktardı.

Vatandaşların ihtiyaçlarına ilişkin başvuruları en kısa zamanda yerine getirmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Kurum, "Geçici yaşam alanlarını da burada yaşayacak vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderecek anlayışla yapmaya gayret gösteriyoruz. İçindeki ticari üniteleriyle okulları, çocuk oyun alanlarıyla buradaki sosyal faaliyetleri yapabilecekleri tüm mekanları da planlayarak, hızlı bir şekilde konteyner kentlerimizi, geçici yaşam alanlarımızı kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kira yardımlarına ilişkin de bilgi veren Kurum, şunları söyledi:

"Geçici barınma probleminin çözülmesini müteakip, burada vatandaşımız konteynerde kalmak isterse burada, kira almak istiyorsa da kendi evini tutup, taşınabileceği, kira sürecini de yürütüyoruz. Hasar tespitlerinin tamamlanmasını müteakip, ağır hasarlı, az hasarlı ve hasarsız binaların durumuna göre taşınma, eşya yardımı, kira yardımını da vatandaşlarımızın hesaplarına AFAD'ımızın koordinasyonunda yatırmaya başlayacağız."

"Ön alan çalışmalarını tamamladık"

Kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların TOKİ Başkanlığı eliyle yürütüldüğünü aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Şu an depremden hasar görmüş 10 ilimizde yer tespitleri yapılmış durumdadır. Tüm alanlarda, ön alan çalışmalarını tamamladık ve burada şimdi ayrıntılı jeolojik etüt çalışmalarını başlattık. Burada, şehrin 50 yılını, 100 yılını tüm ihtiyaçlarını, kültürünü yaşatacak, daha iyisini, daha güzelini yapabilecek anlayışla planlamaları başlattık. Bu kapsamda 10 ilimizde eş zamanlı olarak, öncelikle rezerv alanlardaki yerleşim alanlarında bu ihtiyaçları karşılıyoruz, ardından mevcutta depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni bir master plan çalışması yapıyoruz. Bu master plan çerçevesinde vatandaşlarımızın, şehrimizin ihtiyaçlarını içerecek anlayışla Türkiye'deki tüm mimarlarımızla bu işin ileri gelenleriyle birlikte ortak bir çalışma başlattık."

Kurum, zemin durumuna, kalitesine göre çalışmalarını yönlendireceklerini belirterek, "Şehrin içinde de çıkacak bu master plana göre, yerleşimi yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, rezerv alanlarda ayrıntılı jeolojik etütlerin yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil, zemini her türlü ayrıntılarıyla mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla hocalarımızla jeologlarımızla jeofizik mühendislerimizle incelemek suretiyle en doğru, en sağlam zemine göre yapılaşmayı seçerek, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı, 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşası sürecini de eş zamanlı yürüteceğiz." diye konuştu.

Mart başı itibarıyla başlayacak inşa çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurum, inşaat ve malzeme tedarikine kadar bütün üreticilerle görüşüp süreci bilfiil takip ettiklerini belirterek, etaplar halinde ihalelerin yapılacağını kaydetti.

Kurum, diğer deprem bölgelerinde olduğu gibi vatandaşlara söz verdikleri yeni, sağlam, güvenli konutlarını en kısa sürede teslim edeceklerini vurguladı.

Bölgede çalışan ekiplere teşekkürlerini ileten Kurum, ilk andan itibaren olduğu gibi son ana kadar afet bölgesinde olmaya devam edeceklerini, vatandaşları güvenli yuvalarına yerleştirene kadar da tüm bakanlıklarla ilgililerle çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, zemin etüt çalışmalarına ilişkin olarak, birçok alanda yıkımın ve ağır hasarın sebebinin zemindeki sıvılaşmadan kaynaklı olduğunu belirterek, zemin etüt çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

"Fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz"

Kira desteği konusunda fırsatçılık yapanlara ilişkin soru üzerine Kurum, depremden etkilenenlere kira yardımı olarak, 15 bin lira taşınma yardımı, 5 bin lira ev sahipleri, 2 bin lira da kiracılar için aylık kira yardımı yapılacağını hatırlattı.

"Fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz." diyen Kurum, kira artışlarıyla ilgili önceki kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek olan düzenlemenin haziran ayına kadar geçerli olduğunu ve bu konuyu titizlikle takip ettiklerini belirtti.