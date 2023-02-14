"Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını söyledi.
Gündem 14.02.2023, 00:48
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı." diyerek, hasar tespitlerini 1 hafta içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi.
Bakan Murat Kurum, ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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