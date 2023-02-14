Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı." diyerek, hasar tespitlerini 1 hafta içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Bakan Murat Kurum, ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacaklarını kaydetti.