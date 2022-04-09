Vatandaş hizmet bekliyor, İBB heykel yapıyor

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, her CHP'li belediye gibi hizmet bekleyen vatandaşı bir kez daha hüsrana uğrattı. İstanbul'da yaşam şartlarının neredeyse her gün aksadığı gözler önüne serilirken, CHP'li İBB yine heykel yapma kararı aldı.

İstanbul'da bulunan yeşil alanlarla ilgili yeni bir çalışma yürütüleceği duyuruldu. Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı'nı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni bir yarışma düzenleyeceklerini açıkladı. Belediyenin düzenlediği yarışmada "İstanbul Senin" sloganıyla bir araya gelen heykeltraşlar, belediyenin seçtiği konseptlerde heykeller tasarlayacak.

İstanbul'a 7 yeni heykel

Tasarım çalışmalarıyla Gülhane ve Sirkeci parklarında Mustafa Kemal Atatürk, Nazım Hikmet, Vecihi Hürkuş, Osman Hamdi Bey, Cemil Topuzlu, Mihri Rasim, Behiç Erkin, Emrullah Ali Yıldız heykelleri yerlerini alacak.

"Konulu yapıtların tasarlanması"

İBB'nin konuya ilişkin yaptığı, "İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gülhane Parkı ve Sirkeci Parkı’nda eserleri ve temsil ettikleri değerlerle 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz bırakmış listede sıralanmış konulu yapıtların tasarlanmasıdır:

Heykel konuları

- Atatürk ve Harf Devrimi,

- Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş (Türk havacılığının öncü isimleri)

- Mihri Rasim (Müşfik) (Çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam)

- Nazım Hikmet (Şair ve yazar)

- Osman Hamdi Bey (Arkeolog, müzeci, ressam)

- Cemil Topuzlu (Türkiye’de modern cerrahinin kurucusu)

- Behiç Erkin (Türk asker, siyasetçi, diplomat, ulusal demiryollarının kurucusu)"