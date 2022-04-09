banner38

Vatandaş hizmet bekliyor, İBB heykel yapıyor

İstanbullu vatandaşlar belediyeden icraat beklerken Ekrem İmamoğlu 7 heykel için yarışması düzenliyor.

Gündem 09.04.2022, 00:40
Vatandaş hizmet bekliyor, İBB heykel yapıyor

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, her CHP'li belediye gibi hizmet bekleyen vatandaşı bir kez daha hüsrana uğrattı. İstanbul'da yaşam şartlarının neredeyse her gün aksadığı gözler önüne serilirken, CHP'li İBB yine heykel yapma kararı aldı.

İstanbul'da bulunan yeşil alanlarla ilgili yeni bir çalışma yürütüleceği duyuruldu. Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı'nı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni bir yarışma düzenleyeceklerini açıkladı. Belediyenin düzenlediği yarışmada "İstanbul Senin" sloganıyla bir araya gelen heykeltraşlar, belediyenin seçtiği konseptlerde heykeller tasarlayacak.

İstanbul'a 7 yeni heykel

Tasarım çalışmalarıyla Gülhane ve Sirkeci parklarında Mustafa Kemal Atatürk, Nazım Hikmet, Vecihi Hürkuş, Osman Hamdi Bey, Cemil Topuzlu, Mihri Rasim, Behiç Erkin, Emrullah Ali Yıldız heykelleri yerlerini alacak.

"Konulu yapıtların tasarlanması"

İBB'nin konuya ilişkin yaptığı, "İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gülhane Parkı ve Sirkeci Parkı’nda eserleri ve temsil ettikleri değerlerle 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz bırakmış listede sıralanmış konulu yapıtların tasarlanmasıdır:

Heykel konuları

- Atatürk ve Harf Devrimi,

- Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş (Türk havacılığının öncü isimleri)

- Mihri Rasim (Müşfik) (Çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam)

- Nazım Hikmet (Şair ve yazar)

- Osman Hamdi Bey (Arkeolog, müzeci, ressam)

- Cemil Topuzlu (Türkiye’de modern cerrahinin kurucusu)

- Behiç Erkin (Türk asker, siyasetçi, diplomat, ulusal demiryollarının kurucusu)"

Kaynak: Yeni Şafak
#İBB #heykel yarışması #Ekrem İmamoğlu
Yorumlar (0)
banner35
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 50
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 31 32
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 31 58
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 30
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22