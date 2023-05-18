"Vatan, millet, soğan pardon Sinan Oğan..."
Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı anlaşmalar nedeniyle seçimde kaybettiği oyları, "Vatan, millet, Sinan Oğan..." politikasıyla aşmayı düşünüyor.
Kılıçdaroğlu, seçimde yaşadığı ağır hezimetin HDP ve PKK nedeniyle olduğunu farkına vardıktan sonra, "Vatan, millet" temalı yeni seçim stratejisini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun yeni stratejisini kamuoyuna duyurduktan sonra Sinan Oğan ile görüşeceği haberi geldi.
14 Mayıs seçiminde aldığı oy sonrası 2. turun belirleyicisi olarak görülen Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak edilirken, beklenen görüşmenin tarihi belli oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Oğan yarın bir araya gelecek.
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşarak, 2. tur için tüm gözlerin çevrildiği isim haline geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile dün bir araya gelen Oğan, kritik bir görüşme daha gerçekleştirecek.
2. turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Oğan, yarın CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Öte yandan; gazeteci Kürşad Oğuz dün yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'ın kararını 19 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu. Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş" ifadelerini kullanmıştı.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
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|37
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|35
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|32
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|O
|P
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|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
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|36
|62
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|35
|61
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|35
|59
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|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
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|34
|58
|7. Tottenham
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|57
|8. Aston Villa
|36
|57
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|36
|53
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|36
|51
|11. Chelsea
|35
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|12. Crystal Palace
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|43
|13. Wolves
|36
|40
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|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
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|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
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|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
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|47
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|47
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|46
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|44
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|37
|15. Almeria
|34
|36
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|34
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|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
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|34
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|19