Varto'da yakalandılar: 2 teröristten biri öldürüldü, diğer canlı yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Muş Jandarma Komutanlığınca Varto ilçesi kırsalında, istihbarata dayalı nokta operasyonu esnasında, jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile teröristler arasında sıcak çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, İran sınırından yurda giren PKK/KCK'lı 2 teröristten birinin ölü, diğerinin sağ olarak ele geçirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından, "İran sınırından Türkiye'ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli'ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto'da takibi yapılan 2 PKK'lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Allah, kahraman jandarmamızı korusun." paylaşımını yaptı.