Van'da korkutan deprem
Van'ın Tuşpa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 01.02.2022, 08:07 01.02.2022, 08:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.54'te Van'ın Tuşpa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12.87 kilometre derinlikteki depremin ardından, saat 05.25'te aynı noktada 3.5 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi.
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