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Van Valisi 2021 bilançosunu açıkladı

Van Valisi Bilmez, 2021 yılının Van için verimli bir yıl olduğunu ifade ederek bu yılda 26 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu, terör örgütü PKK'ya yönelik 3 bin 434 operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Gündem 31.12.2021, 16:59
Van Valisi 2021 bilançosunu açıkladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yıl jandarma ve polisin ikna çalışmaları sonucu 26 teröristin teslim olmasının sağlandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün konferans salonunda gazetecilerle bir araya gelen Vali Bilmez, 2021'de kentte güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar, asayiş ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bir önceki yıla oranla kentte afet olaylarında daha iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Bilmez, 2021'de terör örgütü PKK'ya yönelik 3 bin 434 operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini anlattı.

Operasyonlarda 12 teröristin yakalandığını ifade eden Bilmez, "Ailelerinin yardımıyla ikna çalışmaları kapsamında bu sene 26 terör örgütüne mensup kişi teslim oldu. Bir önceki yıl bu rakam 40'tı. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan ya da ilişkisi bulunan 677 kişi hakkında işlem yapıldı, 211 kişi tutuklandı. Bir önceki yıla oranla yüzde 37 artış var. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik bu sene 263 operasyon düzenlendi, 263 kişi hakkında işlem yapıldı." dedi.

"Türkiye'de eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi"

Kentteki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına da değinen Bilmez, şunları kaydetti:

"Narkotik suçlarda 1520 olay yaşandı. Bir önceki yıla göre yüzde 14 artış var. 1924 şüpheli yakalandı, 369 şüpheli tutuklandı. 7 ton 369 kilo eroin yakalandı. Bu, son yılların en yüksek rakamıdır. Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi. 488 kilo sentetik uyuşturucu, 805 kilo esrar, 91 kilo afyon sakızı, 7 kilo skunk, 317 ectasy, 876 bin 553 sentetik ecza, 1700 kök Hint keneviri ve 583 bin 764 kaçak sigara ele geçirildi."

"120 binin üzerinde göçmenin sınırı geçişini önledik"

Vali Bilmez, düzensiz göçle mücadele çalışmalarında önemli başarılar elde edildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Göçmen kaçakçılığında tüm dünyanın gözü Van'daydı. Göçle ilgili bu sene 1394 olay yaşandı. 1962 organizatör yakalandı, 685'i tutuklandı. Bir önceki yıla göre yüzde 100 artış var. Göçmenlerin saklandığı 163 'şok ev'i yıktırdık. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 955 araç ve 8 tekneye el konuldu. Sınırda alınan önlemlerle geçişleri azalttık. 120 binin üzerinde göçmenin sınırı geçişini önledik. 15 bin civarında göçmeni de içeride yakaladık ve haklarında işlem yaptık."

Bilmez, trafik kazaları, hırsızlık, adli olaylar, Kadın Destek Uygulaması (KADES), sağlık ve diğer alanlardaki yatırımlar ve Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerle ilgili de bilgi verdi.

Basın toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katıldı.

Kaynak: AA
#Van #Terörle Mücadele #Mehmet Emin Bilmez
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