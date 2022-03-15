Van'da teröristlerin kullandığı malzemeler ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda silah ve patlayıcıda kullanılan malzeme bulundu.
Gündem 15.03.2022, 20:04
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda G3 piyade tüfeği, G3 piyade tüfeğine ait 2 şarjör, 4 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 4 piknik tüpü, 50 metre kablo ve 10 metre bakır tel ele geçirildi.
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