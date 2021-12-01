Van'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasıyla mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Gündem 01.12.2021, 09:35 01.12.2021, 09:39
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 24-30 Kasım tarihlerinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında haklarında ifade ve tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına amacıyla çalışma başlatıldı.
Kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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