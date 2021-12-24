Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Van Valiliği depremin ardından şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.
Gündem 24.12.2021, 08:13
Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesinde saat 05.26'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu depreme ilişkin, "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yoktur" ifadesine yer verildi.
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