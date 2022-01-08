Van Büyükşehir Belediyesi'nde Kürtçe kursu açıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meslek edindirme kursları kapsamında Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi'nde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan kursa vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Usta öğretici Yusuf Başargan tarafından haftada 5 gün verilen kursa katılanlara, Kürtçe dili ve yazım teknikleri öğretiliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, bu yıl yaklaşık 200 kurs için ilan yayımladıklarını belirtti.

Kursların tamamına yoğun ilgi olduğuna işaret eden Bekiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların başında da Kürtçe kursumuz yer alıyor. Kürtçe kursumuzu seanslar halinde başlattık. Kursta öncelikli olarak hiç bilmeyenler, orta derece bilenler ve akademik öğrenmek isteyenler için dersler veriliyor. Kursumuzu açtığımız günden bu yana da herkesten çok olumlu tepkiler gördük. Çok olumlu dönüşler var. Vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanması bizleri oldukça mutlu ediyor."