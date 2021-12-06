Van, 4,9'la sallandı
Van'ın Tuşpa ilçesi merkezli 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Gündem 06.12.2021, 01:01
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: AA
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