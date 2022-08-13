Valilik uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Ankara Valiliği, kentin kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği uyarısında bulundu.
Gündem 13.08.2022, 14:04 13.08.2022, 14:06
Ankara Valiliği, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kentin kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi;
"Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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