Valilik acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahramanmaraş Valiliği, Irak’ın kuzeyindeki Dalya üst bölgesinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi'nin şehit olduğunu bildirdi.

Şehidin acı haberi baba ocağı Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, yaptığı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 31 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı