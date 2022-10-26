banner38

Validen dere yatağına okul yapıldığı iddiasıyla ilgili açıklama

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Abana ilçesinde dere yatağına okul yapıldığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Gündem 26.10.2022, 12:51
Validen dere yatağına okul yapıldığı iddiasıyla ilgili açıklama

Vali Çakır, 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından dere yatağına okul yapıldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili Valilik'te basın toplantısı düzenledi.

Çakır, yaptığı açıklamada, Abana'da temel aşamasında olan okul binasının dere yatağına inşa edildiği yönünde birtakım haberlerin yapıldığını hatırlattı.

Dere yatağında Devlet Su İşlerinin (DSİ) yoğun bir şekilde çalıştığını anlatan Çakır, şunları dile getirdi:

"Bu dere yatağımızın afet öncesinde genişliği 28 metreydi. Afetten sonra burada yüzlerce bina yıktık. Dere yatağını ortalama 70 metreye getirdik. Bu dere yatağından sonra 5 metrelik yaklaşma sınırı koyduk. Hem Bozkurt Belediyemiz hem Abana Belediyemiz hem de devlet olarak biz yapmış olduğumuz yatırımımızı da DSİ'nin yapmış olduğu bu kanal genişliği sonrasında 5 metrelik yaklaşma sınırına da riayet ederek tamamladık."

Bozkurt ve Abana ilçelerinin konum olarak zor bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Hem Bozkurt hem Abana konum itibarıyla bir tarafı deniz, bir tarafı dağ. Yani burada zaten alternatif olarak çok fazla yerimiz yok. Hele kamunun, hazinenin çok daha az yeri var. Devlet Su İşlerimiz Ezine Çayı'nın şehir geçişinden itibaren 70 metre genişlikten sonra 3,5 ile 4-5 metreye çıkan duvarlarla kanalın korumasını sağlıyor. Bu söz konusu inşaatın dibine kadar geldi. Bozkurt ilçemizdeki bu duvarların tamamı neredeyse bitti. Şimdi yan duvarlar ve söz konusu inşaatın yanındaki alana başlayacaklar."

Ezine Çayı'nın okul inşaatının başladığı alanda en büyük genişliğe ulaştığını vurgulayan Çakır, "Burada zaten dere yatağı 70 metre ile geldikten sonra 100 metre bir açıklıkla denize kavuşuyor. Yani söz konusu inşaatın geçişinde dere yatağının genişliği 100 metreye yakın bir açıklıktan denize kavuşuyor." diye konuştu.

- "Okul arsası anlamında alternatifimiz yok"

Vali Çakır, okul arsası olarak başka bir alternatiflerinin olmadığını belirterek şunları ifade etti:

"Bu binayı çok daha uzaklara yapma imkanımız olsaydı biz de isterdik. Sahil ilçesi, bir tarafı dağ bir tarafı deniz, çok fazla alternatifimiz yok. Okul arsası anlamında alternatifimiz yok. Biz çekme mesafesini en son radde kadar uygulayarak okulumuzu mevcut arsa sınırımızdan 17,5 metre geriye çekerek DSİ'nin yaklaşma mesafesini de 12,5 metre geriye çekerek konumlandırdık. Bu anlamda teknik olarak okulumuzun buraya konumlandırılmasında bir sıkıntı görünmüyor. 11 Ağustos'taki debi miktarı ve bu debi miktarının üzerine biraz miktar koyarak DSİ yetkilileri kanalın boydan boya güvenliğini aldı."

Okul inşaatının bulunduğu alanda su debisini artıracak bir faktörün bulunmadığına dikkati çeken Çakır, "Kret kotundan bir buçuk metre yüksekte, DSİ'nin yaklaşma sınırından 12,5 metre daha uzakta, dere yatağının dış duvarından yaklaşık 17,5 metre uzakta bu okul konumlandı. Bu aşamada vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum yok. Bu okul bölge halkının devletimizden talepleri doğrultusunda planlandı." değerlendirmesinde bulundu.

#Kastamonu Valisi #dere yatağı
Yorumlar (0)
banner35
22
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23