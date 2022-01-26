Vali Yerlikaya'dan motokurye yasağına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü duyurdu.
Gündem 26.01.2022, 23:25 26.01.2022, 23:30
İstanbul Valisi Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir."
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