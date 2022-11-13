Vali Yerlikaya ve Başsavcı Yılmaz, Beyoğlu'ndaki patlamada yaralananları ziyaret etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.
Gündem 13.11.2022, 23:42
Vali Yerlikaya, Başsavcı Yılmaz ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan vatandaşlardan bir kısmının tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne geldi.
Ziyarette Yerlikaya ve Yılmaz, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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