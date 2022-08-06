Vali Yerlikaya, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'ı ziyaret etti

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı sayın Selami Sarıtaş'ı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem ayında birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Paylaşımda ziyarete ilişkin videoya da yer verildi.