Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul için yeni karar
İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını duyurdu.
Gündem 23.01.2022, 22:26
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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