Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı: 'Evlerimize dönelim'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinden gece yarısına kadar kuvvetli kar sağanağının etkili olacağını duyurdu.
Gündem 18.03.2022, 15:34
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinden gece yarısına kadar kuvvetli kar sağanakları beklendiğini belirterek vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını istedi. Ayrıca scooter ve motokuryeler hakkında idari tedbir kararlarını açıkladı.
Vali Yerlikaya, bugün 18.00 - 24.00 saatleri arasında İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor dedi.
Yerlikaya tweetinde: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre #İstanbul'da
BUGÜN: 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor
Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, Dışarıdaysak evlerimize dönelim. İfadelerini kullandı.
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