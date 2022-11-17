Vali Yerlikaya'dan Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaralananlarla ilgili paylaşım

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu.



11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.



Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2022