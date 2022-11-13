Vali Yerlikaya'dan açıklama: "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 can kaybı var"

Vali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada maalesef ölü sayımız 6’ya, yaralı sayımız 53’e yükseldi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada maalesef ölü sayımız 6’ya, yaralı sayımız 53’e yükseldi.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

Soruşturma başlatıldı ve yayın yasağı getirildi

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.