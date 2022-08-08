Vali Yerlikaya Ayasofya'da Roman vatandaşlarla buluştu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında Roman vatandaşlarla buluştu.
Gündem 08.08.2022, 21:20 08.08.2022, 22:47
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayasofya Camii'ndeki sabah namazına Yerlikaya ve Roman vatandaşlar ile ilçe koordinatörleri katıldı.
İki Roman gencin müezzinlik yaptığı sabah namazında Vali Yerlikaya, Roman vatandaşlarla buluştu.
Namazın ardından Roman vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihinden, öneminden ve güzelliklerinden bahsetti.
Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramında bulunan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Roman kardeşlerimizle buluştuk. Ayasofya’mızın huzur ikliminde, cami çıkışında birlikte içilen çorbanın tadı da bir başkaydı." dedi.
Kaynak: AA
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