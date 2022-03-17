Vali açıkladı: İstanbul'da yarın okullar tatil

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Yerlikaya, kentte 3 gün boyunca sürecek kar yağışı için alınan tedbirleri de paylaştı.

Vali Yerlikaya, "Bugün, Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30'daki son meteorolojik verilere göre İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler: