Vaka haritası açıklandı: Zirvede Samsun var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Gündem 21.02.2022, 13:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.
Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Samsun'u 1410,63 ile Tokat, 1358,06 ile Amasya takip ediyor.
En az vaka ise 91,84 ile Bingöl'de kaydedildi.
Vaka yoğunluğu en çok artan iller
Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı.
"Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun."
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