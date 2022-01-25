Vah İstanbullu vah! Başkanı balıkçıda, sözcüsü İsviçre'de tatilde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede hazırlıksız yakalanması ile Megakent kara teslim oldu. Vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, araçlar kara gömüldü, yollar trafiğe kapandı. Vatandaşlar, İBB'ye isyan ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun, çileden çıkmış vatandaşları 'trollük' ile suçladı. 'İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir. Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı.' ifadelerini kullanan Murat Ongun, bu paylaşımı İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir kayak merkezinde tatil yaparken yaptığı ortaya çıktı. Meteoroloji'nin haftalar öncesinden 'Kar çok şiddetli geliyor' uyarılarına rağmen Ongun'un 23 Ocak sabahı İstanbul Havalimanı'ndan Cenevre'ye uçtuğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Ongun, yurt dışında olduğu bilgisinin paylaşılmasına ilişkin olarak, "Bu bilgi özel hayatın ihlalidir, ayrıca yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" açıklamasını yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilmiş fotoğrafı tartışmalara neden olmuştu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İBB Sözcüsü Murat Ongun'la görüştüğünü duyurdu. Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz önce İBB sözcüsü Murat Ongun'a iki soru sordum. 1) Yurtdışında mısın? 2) Ekrem İmamoğlu dün Kahraman Balıkçısına gitti mi? Aldığım cevapları alttaki twitte yorumsuz paylaşıyorum. 1) Evet.Ama soru şu: benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil. 2) Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem Akom’dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu." ifadesini kullandı.