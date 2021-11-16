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Uzun süredir kayıptı! Kim yeni bir sürprizle ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un despotu yedi yıl içindeki en uzun yokluğunun ardından ülkenin kuzeyindeki “ütopik kırsal şehir modeli" projesini ziyaret etmek için geri döndü.

Gündem 16.11.2021, 16:17
Uzun süredir kayıptı! Kim yeni bir sürprizle ortaya çıktı

Sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yapılmaya başlanan Kuzey Kore lideri Kim 'ütopik proje' için geri döndü. Kim'in son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

"Sosyalist ütopya" olarak adlandırılan şehirde yeni daireler, oteller, bir kayak merkezi ve ticari, kültürel ve tıbbi tesislerle donatılmış devasa bir ekonomik merkez yapılması planlanıyor.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkez Haber Ajansına göre, Kim, Samjiyon şehrini ziyaretinde "güneşin kutsal yeri" olarak adlandırdığı bölgede, inşaatların ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Samjiyon'un eteğinde yer aldığı Paektu Dağı, Kim ailesinin de içinde olduğu Kuzey Kore'nin kuruluş efsanelerinin kalbi ve resmi anlatılarda ülke devriminin manevi merkezi olarak tanımlanıyor.

Model kültür şehri olarak inşa edilen Samjiyon, Ekim 2020'de iktidar partisinin 75. kuruluş yılı için tamamlanması hedeflense de şehirdeki inşaatlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve nükleer silah ile füze programlarından kaynaklanan ülke üzerindeki uluslararası yaptırımlar nedeniyle yavaşladı.

Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen projeyi ilerletmek için "yüce sadakat, güçlü irade" gösterdikleri ve "alın teri" döktükleri için işçileri öven Kim, Samjiyon'un kırsal kalkınma için bir rehber olacağını söyledi.

#kim jongun #Kuzey Kore
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