Uzmanlardan Omicron uyarısı! Haritaya yansıdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, bu hafta 23 ilde artış yaşandığı görüldü.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, geçen haftadan bu yana 23 ilde yaşanan artışın nedenini, tam doz aşılamanın olmayışıyla ilgili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şener, tam doz aşılıların artık 3. dozunu da yaptıran kişiler olarak kabul edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Artışa baktığımızda, bu 23 il de nüfus dinamiği yüksek olan iller. Hem bulaşan nüfus sayısı fazla hem de nüfus sayısı fazla. Diğer taraftan da baktığımız zaman özellikle tam doz aşılı dediğimiz nüfus popülasyonu 3 doz aşılı oranın toplam nüfus oranı olması gerekiyor. Artık tam doz aşılı dediğimiz grup 3. dozunu olmuş olan grup. Bu gurup düşük olduğu için buralarda bir artış var. Yakın zaman diliminde de daha yüksek çıkabilir.”

“2 doz aşı olanların birçoğunda bağışıklık çok azaldı”

“2 doz aşısını olanların ciddi bir kesiminde bağışıklık kalmadı” diyen Prof. Dr. Şener, “Belki sıfır değil ama sonuç olarak azaldı. Omicron da bulaşıcılığı yüksek bir varyant. Yani hızlı yayılıyor, hızlı bulaşıyor. Eğer antikor seviyeniz yüksek değilse ki 2 doz olanların da üstünden çok uzun zaman geçen bir popülasyon var. Dolayısıyla bu grupta yani 3. dozunu olmayanlarda hızlı bir artış olacaktır. Vaka sayısı çok olduğu için de sayısal olarak ölüm oranı da daha fazla olabilir” diye konuştu.

Vakalardaki artışın nedeni: 3. doz aşıyı olmamak

Koronavirüs’ün Omicron varyantı dünyanın dört bir yanında vakalarının artmasına neden olurken, şimdi de Delta ve Omicron’un birleşimiyle meydana gelen Delmicron varyantı endişelere neden oldu.

Prof. Dr. Şener, bu yeni varyantla ilgili yorum yapmak için henüz erken olduğunu ve bunu bir geçiş varyantı olarak düşünülebileceğini söyledi.

Koronavirüste görülen kompleks varyantların çok kısa ya da uzun vadede olumsuz bir tabloya neden olmayacağına dikkati çeken Prof. Dr. Şener, şöyle konuştu:

“Kompleks varyantlar her zaman için virüslerin evcilleşmesi öncesi son aşamalarıdır açıkçası. Yani mevsimsele dönmeden önceki son aşamaları denilebilir. Bizim konsantre olmamız gereken şey Omicron varyantının yaygınlaşma potansiyeli bence. Omicron, diğer varyantlardan çok çok farklı. 6-10 kat daha bulaşıcı bir varyanttan bahsediyoruz.

Omicronun başladığı andan itibaren her ülkede 6 hafta içinde pik değere ulaşıyor. Bu da ortalama yılbaşından sonraki 4 haftalık periyoda geliyor. Ocak ayının son haftasına kadar olan periyotta omicron baskın hale gelecekse Türkiye’de o zaman dilimi içerisinde baskın hale gelecektir. Bilemediniz şubat ayının ilk 2 haftasına kadar.”

Kaynak: TRT Haber / Deniz İyidoğan