Uzmanlardan hatırlatma dozu uyarısı

Dünya salgında üçüncü seneye girmeye hazırlanıyor.

Hatırlatma dozları normale dönmenin en önemli şartlarından biri. Türkiye’de hatırlatma dozu yapılma oranı ise hala yüzde 42.

Salgının seyrinin her geçen gün değişmesi bazı yaş grupları için risk. Bu nedenle 65 yaş üzeri kişilerde hatırlatma dozlarının yapılması hayati önem taşıyor.

Uzmanlar vefat sayısının aşağı çekilmesi için aşının ihmal edilmemesi çağrısında bulunuyor.

"Solunum desteği alanların hepsi aşısız ya da eksik aşılı"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, "Omicron hafif geçiyor biz bunu atlatabilriz düşüncesi hakim. Biz hastanede birebir yaşayan kişiler olarak bunun hiç böyle olmadığını görüyoruz. Şu anda mevcut yoğun bakımda yatanlar, hastanede solunum desteğine ihtiyacı olan kişilerin hepsi ya aşısız veya eksik aşılı olan kişilerdir" dedi.

Vefat sayılarının yüksek olmasının nedeninin de hatırlatma dozlarının ihmal edilmesi olduğunu söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"Hatırlatma dozu yapılma oranları diğer ülkelerde daha yüksek. Bu durumda Avrupa ülkelerine bakıldığında onların tedbirlerde gevşemeye gitmesini de makul karşılıyorsunuz. Ama şu anda bizde böyle değil maalesef. Evet biz aşıya çok erken ve yeterli sayıda ulaşan ülkeyiz aslında bu büyük bir şans bizim için."

"TURKOVAC, Biontech'ten sonra en çok yapılan ikinci aşı"

Aşıların, büyük çalışmalar sonucunda özenle hazırlanmış örnekler olduğunu söyleyen Aydın, TURKOVAC'ın, Biontech'ten sonra en çok yapılan ikinci aşı olduğunu söylüyor.