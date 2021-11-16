Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 29 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı.
Gündem 16.11.2021, 08:06
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.
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