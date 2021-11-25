Uyurken bıçaklanan genç ağır yaralandı
Adana'da yatağında yattığı sırada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem 25.11.2021, 07:34 25.11.2021, 08:04
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen Suriye uyruklu A.D'yi ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada A.D'nin yatağında yattığı sırada ismi belirtilmeyen başka bir Suriyeli tarafından bıçaklandığını belirledi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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