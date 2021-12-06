Uygulamadan kaçan otobüsten bir düzensiz göçmen çıktı
Manisa'da polisin uygulama noktasından kaçan yolcu otobüsü bir süre sonra durduruldu. Otobüste yapılan aramada bir düzensiz göçmen yakalandı.
Gündem 06.12.2021, 08:55
Aydın'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Yunusemre ilçesi yakınlarında görev alan polisin uygulama noktasından kaçtı.
Kovalamamaca sonucu Manisa-Akhisar kara yolunda durdurulan otobüste yapılan kontrolde, biletsiz ve kimliksiz Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmen emniyete götürülürken, otobüsün şoförüne biletsiz ve kimliksiz yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.
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