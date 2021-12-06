Uygulamadan kaçan otobüsten bir düzensiz göçmen çıktı

Aydın'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Yunusemre ilçesi yakınlarında görev alan polisin uygulama noktasından kaçtı.

Kovalamamaca sonucu Manisa-Akhisar kara yolunda durdurulan otobüste yapılan kontrolde, biletsiz ve kimliksiz Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmen emniyete götürülürken, otobüsün şoförüne biletsiz ve kimliksiz yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.