Uygulama başladı: Uymayanlara 846 lira ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Denetimler başladı

Bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle, ekipler kentlerin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapıyor.

Ekipler özellikle yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri, kurallara uymayan ticari araçların trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.