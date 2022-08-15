Üstün Dökmen'den Başörtüsü ile ilgili skandal sözler

Prof. Dr. Üstün Dökmen, katıldığı bir programda başörtüsü üzerinden yaptığı değerlendirmeler tepkilere neden oldu. Dökmen, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, konuk olarak katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında başörtülü rehber öğretmenleri, psikologları ve psikiyatrları hakkında sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Dökmen, "Eczacı, mimar, inşaat mühendisi başörtülü, tesettürlü olabilir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakim ve savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" dedi.