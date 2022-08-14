Üstün Dökmen'den 28 Şubat zihniyetini hatırlatan skandal sözler

Yakın geçmişte başörtülü öğretmenlerle ilgili skandal ifadeler kullanan TV şovmeni Üstün Dökmen, bu kez de başörtülü psikolog ve psikiyatristleri hedef aldı. Dökmen başörtüsü ile bu işi yapanların danışanlarıyla empati kuramayacağını iddia ederek birbirinden çirkin açıklamalarda bulundu. Başörtüsü takarak psikolog ve psikiyatristlik yapanları "mesleğin etiğine aykırı" davranmakla suçlayan Prof. Dr. Dökmen'e sosyal medyada büyük tepki geldi.

KADINLARA NE GİYMESİ GEREKTİĞİNİ ÖĞRETMEYE KALKTI!

Üstün Dökmen'in kendince kategorize ettiği mesleklerle ilgili olarak hangi mesleğin başörtüsüyle yapılabileceğini, hangisinin yapılamayacağını söylemeye kalktığı ve kendini küçük düşürdüğü açıklamaları özellikle kadınlardan tepki çekti.

İNANÇ İÇİN TAKILAN ÖRTÜ EMPATİYİ ENGELLERMİŞ!

Buna göre Rehber öğretmenler, Psikologlar ve Psikiyatristlerin başörtüsü ile çalışmasının doğru olmadığını söyleyen Dökmen, kadınların inaçlarından dolayı taktıkları başörtünün empati yapmalarına engel olduğu gibi manasız bir çıkışta bulundu.

"BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR!"

"Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi ama bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır."

"DANIŞANLA EMPATİ KURAMAZMIŞ!"

Dökmen başörtülü görev yapan kişilerin nötr olamayacağını ve danışanla empati kuramayacağını iddia ederek sözlerini sürdürdü. Psikoloğun

terapi esnasında dini ya da siyasi simge takmaması gerektiğini belirten Dökmen, ofisinde Atatürk resmi bile olmadığını dile getirdi.

Dökmen'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kaynak: Sabah