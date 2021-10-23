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Usta oyuncu toprağa verildi

Dün sette geçirdiği kalp krizi neticesi hayatını kaybeden Kemal Kuruçay, Ankara'da toprağa verildi.

Gündem 23.10.2021, 20:47
Usta oyuncu toprağa verildi

Kocaeli'mde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay, Ankara'da ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, sanat camiasından katılımın az olduğu gözlenirken, Kuruçay'ın yeğeni Baran Cimitay, "Kıymet bilinmiyor. Bizler daha çok katılım bekliyorduk" dedi..

Kuruçay için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi..

Törene, Kemal Kuruçay'ın annesi Lütfiye, kardeşi Nejla, eşi Yasemin, oğulları Doğukan ve Batuhan Kuruçay, yeğenleri Baran ile Seda Cimitay'ın yanı sıra bazı set arkadaşları ile sevenleri katıldı..

Cenazede taziyeleri kabul eden aile yakınlarının, gözyaşlarını tutamadığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kuruçay, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak. A Haber

Kaynak: AA
#Kemal Kuruçay #vefat #cenaze
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