Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması tamamlandı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.
Gündem 08.02.2022, 08:43
İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı. Gece boyu devam eden çalışmaların ardından yıkım tamamlandı.
Polis ve zabıta ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.
Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında dün henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
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