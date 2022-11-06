Üs bölgesine terörist saldırı: 1 şehit, 3 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını duyurdu.
Gündem 06.11.2022, 22:42
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.
November 6, 2022
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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