Ünlü tarihçiden kötü haber
Ünlü tarihçi Ahmet Şimşirgil'in koronavirüs nedeniyle hasyaneye kaldırıldığı bildirildi. Haberi yazar Yusuf Kaplan verdi.
Gündem 09.11.2021, 17:12
Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Ahmet Şimşirgil koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ahmet Şimşirgil Hoca covid-19 illetinden hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmış.— yusuf kaplan (@yenisafakwriter) November 8, 2021
Geçmiş olsun.
Allah (cc) âcil şifa versin.
Son olarak ise Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in entübe edildiği duyuruldu. Ve ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in entübe edilmesi sonrası hayranları tarafından sosyal medyada paylaşımlar yapılarak gündem oluşturuldu. Özellikle de tarih severler dışında bürokrasi kanadı ve tanınmış isimlerden de Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile ilgili dua ve destek mesajları paylaşıldı!
Kaynak: Bursa Hakimiyet
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