Ünlü tarihçiden kötü haber

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Ahmet Şimşirgil koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Şimşirgil Hoca covid-19 illetinden hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmış.

Geçmiş olsun.

Allah (cc) âcil şifa versin. — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) November 8, 2021

Son olarak ise Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in entübe edildiği duyuruldu. Ve ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in entübe edilmesi sonrası hayranları tarafından sosyal medyada paylaşımlar yapılarak gündem oluşturuldu. Özellikle de tarih severler dışında bürokrasi kanadı ve tanınmış isimlerden de Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile ilgili dua ve destek mesajları paylaşıldı!

Kaynak: Bursa Hakimiyet