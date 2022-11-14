Ünlü oyuncunun kızı, Taksim'deki terör saldırısında yaşamını yitirdi
Oyuncu Nurettin Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı Taksim'deki terör saldırısında kaybettiğini belirtti.
Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısında 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar ve eski eşi Arzu Özsoy'u kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'nde dün (13 Kasım 2022 Pazar günü) saat 16.20'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.
Oyuncu Nurettin Uçar, alçak saldırıda eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar hayatını kaybetti.
Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısında 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar ve eski eşi Arzu Özsoy'u kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'nde dün (13 Kasım 2022 Pazar günü) saat 16.20'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.
Oyuncu Nurettin Uçar, alçak saldırıda eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar hayatını kaybetti.
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