Ünlü olmanın en masrafsız yolu: İslam değerlerine saldırmak

Ankara'nın en büyük camisi olarak bilinen Kocatepe Camii'nde bir skandala imza atıldı. Bilal Kısa isimli yönetmen ile camiye giden model, uygunsuz kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı. Kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tesbihi de aksesuar olarak kullanıp kirli emellerine alet etti. Camide verilen skandal pozlar, 'zıtların büyüsü' ifadesiyle sosyal medyada paylaşıldı.

Bilal Kısa isimli yönetmen ve adı henüz bilinmeyen bir model, Ankara Kocatepe Camii'nde skandala imza attı.

Camiye belini açıkta bırakan bir tişörtle giden modelin verdiği pozlarda eteğini yukarıya çektiği görüldü. Başörtüsü, takke ve tesbih ise aksesuar olarak kullanılarak dini değerler ayaklar altına alındı.

Rezil görüntüler, sosyal medya üzerinden "Bu fotoğraf zıtların büyüsünü en saf haliyle kaplıyor" şeklinde skandal ifadelerle servis edildi.

İNGİLİZCE OLARAK YAPILAN PAYLAŞIMDA

"Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tesbih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor" denildi.

Paylaşımın altında skandal yorumlar: Dinde ayıp olmaz Sanat adı altında İslam'ı hedef alan ikili, paylaşımın altına gelen yorumlarda da dini değerle alay etti.

Camide yapılanın ayıp olduğunun belirtildiği bir yoruma cevap veren Kısa, "Dinle şaka olmaz sanar. Olur ya sıkıntı yok" ifadesini kullandı. 'mapierg' kullanıcı adına sahip olan model ise

"Dinde ayıp olmaz" şeklinde yanıt verdi. Yoruma gelen bir cevapta ise "Allah sanatı sever" yazıldığı görüldü.