Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası tekrar açıldı
Atatürk Köprüsü'ndeki (Unkapanı) trafik akışı, bağlantı noktasında meydana gelen 17 santimetrelik açılma nedeniyle, Fatih yönündeki iki şerit kapatılarak kontrollü sağlanıyor.
Gündem 13.03.2022, 13:13 13.03.2022, 13:25
Önceki gün ve dün bağlantı noktasındaki açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılan köprüdeki bağlantı noktasında yeniden sorun oluştu.
Ekiplerce, köprüde yapılan incelemede bağlantı noktasında 17 santimetrelik açılma tespit edildi. Bunun üzerine Beyoğlu-Fatih istikametindeki 2 şerit kapatılarak, trafik tek şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.
Köprünün Fatih-Beyoğlu istikametindeki 3 şeridinde ise trafik akışı normal devam ediyor.
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