Üniversitelilere cep telefonu ve bilgisayar müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlerin cep telefonu ve bilgisayar alabilmeleri için verdikleri sözü
Gündem 26.09.2023, 19:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteli gençler ile 18 yaşına giren tüm gençlere müjdeler verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, milyonlarca gencin beklediği konuda önemli bilgiler verdi.
Erdoğan, gençlere yönelik ücretsiz cep telefonu ve bilgisayar konusunda detay verdi.
Buna göre;
- Piyasa değeri 9 bin lirayı aşmayan cep telefonlarının yaklaşık yarısını devlet karşılayacak.
- Yine piyasa değeri 9 bin lirayı aşmayan bilgisayarların yüzde 16'sını devlet karşılayacak.
- Bütün üniversitelilelere birer hat için 12 aylık ayda 10 GB ücretsiz internet verilecek
- 18 yaşını aşan bütün gençlere "Genç Kart" verilecek. Bütün kültürel faaliyetlere ücretsiz katılım için kullanılacak.
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