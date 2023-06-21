Üniversite mezunlarında iş bulma oranı yüzde 71

Türkiye'de lisans mezunlarında istihdam oranı 2022'de yüzde 71,7 olarak gerçekleşirken, ilk iş bulma süresi 13,9 ay olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2022" haber bültenini yayımladı.

Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında yüzde 71,1 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 71,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2021 yılında yüzde 63 iken bu oran da 2022 yılında yüzde 64,9 olarak hesaplandı.

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler sırasıyla özel eğitim öğretmenliği yüzde 96, tıp yüzde 94,3, elektrik öğretmenliği yüzde 91,3, elektronik öğretmenliği yüzde 90,6 ile otomotiv öğretmenliği yüzde 90,1 oldu.

Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması, Eğitim ve Öğretim Alanları 2013'e (ISCED-F, 2013) göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranı en yüksek ilk beş alan sağlık ve refah yüzde 82,8, mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 78,4, eğitim yüzde 78,1, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 76,2 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 71,8 oldu.

Ön lisans mezunlarının, Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması, Eğitim ve Öğretim Alanları 2013'e (ISCED-F, 2013) göre kayıtlı istihdam oranı en yüksek ilk beş alan, mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 73, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 67,5, doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 67,4, hizmetler yüzde 67,3 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik yüzde 67,1 olarak gerçekleşti.

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler, polis meslek eğitimi yüzde 91,6, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı yüzde 87,2, kaynak teknolojisi yüzde 81,9, metalurji yüzde 81,6 ile endüstriyel kalıpçılık yüzde 81,5 olarak sıralandı.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süreleri

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2021 yılında 13,6 ay iken bu süre 2022 yılında 13,9 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2021 yılında 14,8 ay iken 2022 yılında 15,3 ay olarak hesaplandı.

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresi en kısa ilk beş eğitim ve öğretim alanı sırasıyla sağlık ve refah 8,3 ay, mühendislik, imalat ve inşaat 11,3 ay, eğitim 11,4 ay, bilişim ve iletişim teknolojileri 11,8 ay ile hizmetler 13 ay olarak kayıtlara geçti.

İlk iş bulma süre ortalaması en kısa olan bölüm dil ve konuşma terapisi

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalaması en kısa beş bölüm ise dil ve konuşma terapisi 2,4 ay, özel eğitim öğretmenliği 4 ay, tıp 4,2 ay, eczacılık 6 ay ile ebelik 6,8 ay oldu.

Ön lisans mezuniyet alanlarında ilk iş bulma süresi en kısa ilk beş eğitim ve öğretim alanı ise hizmetler 13 ay, doğa bilimleri, matematik ve istatistik 13,2 ay, mühendislik, imalat ve inşaat 13,9 ay, sağlık ve refah 14,7 ay ile bilişim ve iletişim teknolojileri 15,8 ay olarak gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalaması en kısa beş bölüm, polis meslek eğitimi 2,7 ay, optisyenlik 8,4 ay, aşçılık 10,4 ay, sivil havacılık kabin hizmetleri 11,4 ay ile eczane hizmetleri 11,7 ay oldu.

Aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm pilotaj

Lisans mezunlarının aylık ortalama kazancı en yüksek beş bölüm sırasıyla pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım olarak belirlendi.

Ön lisans mezunlarının aylık ortalama kazancı en yüksek beş bölüm polis meslek eğitimi, perakende satış ve mağaza yönetimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.